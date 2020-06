Bei SAP läuft in diesen Tagen die Kundenmesse Sapphire Now. In diesem Jahr wird die Veranstaltung rein virtuell durchgeführt. Klar wird bei einer Rede von CEO Christian Klein, dass man vor allem auf organisches Wachstum setzt.In Asien und vor allem in China sind nach der Corona-Krise erste deutliche Aufwärtstendenzen erkennbar. Auch in Europa gibt es leichte Zeichen der Besserung. Auf der Kostenseite kann SAP bis zu 600 ...