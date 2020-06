Es gibt neue Analystenstimmen zur Aktie der Deutschen Bank, die recht unterschiedlich ausfallen. Die Experten von Barclays bleiben in ihrer aktuellen Studie beim Rating „underweight“ für die Papiere der Bank. Das Kursziel stand bisher bei 3,50 Euro. Es steigt in der neuen Studie der Briten auf 4,00 Euro an. Die Analyse ist Teil einer Branchenstudie. Damit werden die Bewertungen innerhalb der Branche als ambitioniert angesehen. ...