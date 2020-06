Ölpreise geben Gewinne teilweise ab

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zwar zugelegt, ihre Gewinne im Verlauf aber nicht ganz halten können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,27 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 37,46 Dollar zu. Zeitweise hatten die Notierungen deutlich stärker zugelegt.

Marktteilnehmer führten die grundsätzlich positive Stimmung am Rohölmarkt in erster Linie auf die Kursgewinne an den Aktienbörsen zurück. Dort sorgten die Aussicht auf ein neues Konjunkturpaket der US-Regierung und zusätzliche Unternehmenshilfen der amerikanischen Notenbank Fed für Auftrieb. Zudem fielen US-Konjunkturdaten teils überraschend solide aus. Riskantere Anlagen wie Rohstoffe wurden dadurch beflügelt.

Für Belastung sorgt dagegen die anhaltende Furcht vor einer zweiten Corona-Welle. Nachdem es in Peking zu einem Infektionsausbruch auf einem Großmarkt gekommen war, wurden in der Metropole alle Schulen geschlossen. In den USA bleibt die Lage gespalten: In einigen Regionen sind die Neuinfektionen rückläufig, in anderen Gebieten, vor allem im Süden des Landes, steigen sie dagegen.

Unterdessen rechnet die Internationale Energieagentur IEA frühestens im Jahr 2022 mit einer umfänglichen Erholung der weltweiten Rohölnachfrage. Diese war in der Corona-Krise massiv eingebrochen und hatte die Ölpreise zusammen mit einem viel zu großen Angebot an Erdöl unter erheblichen Druck gesetzt. Zuletzt haben sich die Erdölpreise aber wieder spürbar erholt. Ausschlaggebend sind Produktionskürzungen großer Förderländer./bgf/he