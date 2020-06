Immer wieder liest man, dass die Rally der Aktienmärkte "ungeliebt" sei, weil angeblich keiner daran teilgenommen habe! Das mag im Umfeld der Tiefs im März und Anfang April so gewesen sein - aber nun sind nicht nur die Privatinvestoren ("Robinhooders") voll investiert, sondern auch Vermögensverwalter (deren Cash-Quote so tief ist wie seit fast zwei Jahren nicht mehr) und Hedgefonds sind dabei. Nach der Rally dann ein strarker Rücksetzer nach den Cornavirus-Zahlen aus Florida und den landesweiten Schulschließungen in China - bevor es dann wieder nach oben ging. Die Nervosität beibt hoch - der Dow Jones fiel zwischenzeitlich vom Tageshoch um fast 1000 Punkte..

Das Video "Der Mythos von der ungeliebten Rally! Marktgeflüster" sehen Sie hier..