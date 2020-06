Delivery Hero erhöht Anteil

Delivery Hero stockt seine Position bei Just Eat Takeaway auf. Dort hat jüngst eine Kapitalerhöhung stattgefunden. Vor dieser Finanzierungsrunde war Delivery Hero mit 10,6 Prozent an Just Eat Takeaway beteiligt. Durch die Ausgabe neuer Aktien sankt die Beteiligung auf 10,2 Prozent ab. Jetzt will Delivery Hero rund 800.000 Aktien von Just Eat Takeaway von einen Finanzinstitut kaufen. Damit würde man wieder den alten Anteil halten. ...