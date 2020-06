Hugo Boss ernennt neuen Chef

Die Gerüchte der vergangenen Tage werden bestätigt. Daniel Grieder wird neuer Vorstandschef von Hugo Boss. Grieder tritt seinen Posten am 1. Juni 2021 an. Sein Vertrag läuft über fünf Jahre. Der 58jährige Grieder wird Nachfolger von Mark Langer, der das Modeunternehmen Ende September verlassen wird. In der Zwischenperiode wird Finanzvorstand Yves Müller auch Sprecher des Vorstands sein.Grieder war seit 2014 CEO von Tommy ...