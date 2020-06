In unseren letzten Kommentierungen zu Weizen hatten wir die überaus spannende charttechnische Konstellation thematisiert, die sowohl Chancen auf der Oberseite als auch Risiken auf der Unterseite offerierte und auch noch immer offeriert, denn noch ist diesbezüglich keine Entscheidung gefallen… Die Spannung steigt damit unweigerlich…

Rückblick. In Bezug auf die charttechnische Lage hieß es zuletzt unter anderem „[…] Nachdem der Weizenpreis im März im Bereich um 5,0 US-Dollar ein markantes Tief ausbildete, setzte eine fulminante Erholung ein. In deren Verlauf gelang es dem Weizenpreis aber nicht, das nicht minder markante Hoch aus dem Januar dieses Jahres, das seinerzeit bei 5,85 US-Dollar markiert wurde, zu überwinden. Seitdem thront im Bereich von 5,85 US-Dollar eine imposante Doppeltopformation. Ausgehend von dem zweiten Hoch, dem April-Hoch, korrigierte der Weizenpreis und erreichte noch einmal den Bereich um 5,0 US-Dollar. In den letzten Tagen setzte eine erneute Erholungsbewegung ein. Mit anderen Worten: Aktuell stehen sich eine imposante Doppeltopformation und eine veritable Doppelbodenformation gegenüber. Aktuell versucht sich der Weizenpreis daran, die kurzfristige Abwärtstrendlinie aufzubrechen. Sollte ihm das gelingen, könnte sich die Erholung bis in den Bereich von 5,4 US-Dollar ausdehnen. Auch ein erneuter Durchmarsch in Richtung 5,8 US-Dollar wäre durchaus möglich. Dem Widerstand bei 5,4 US-Dollar vorgelagert verlaufen die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie und stellen gegenwärtig weitere charttechnische Hürden dar. Einen Rücksetzer unter die 5,0 US-Dollar muss Weizen allerdings unter allen Umständen vermeiden. Das könnte Weizen noch einmal in die Bredouille bringen und weitere Abgaben in Richtung 4,7 US-Dollar oder gar in Richtung 4,6 US-Dollar provozieren. […]“.

Wer sich nun einen wichtigen Richtungsimpuls durch den aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) für Juni erwartet hatte, wurde bislang enttäuscht. Das frische Bulletin vom 11.06. dokumentierte einmal mehr das schwierige fundamentale Umfeld für Weizen. Trotz negativer Aspekte ging der Weizenpreis jedoch nicht weiter in die Knie. Schauen wir uns die aktuellen Daten einmal genauer an.

Für das Erntejahr 2019 / 2020 erwartet das USDA aktuell globale Lagerendbestände in Höhe von 295,84 Mio. Tonnen, nach 295,12 Mio. Tonnen im Mai-Bulletin. Weitaus größer waren die vorgenommenen Änderungen in Bezug auf die Projektionen für das Erntejahr 2020 / 2021. Etwas höhere Lageranfangsbestände in Verbindung mit einer höheren Produktionsmengenprojektion bei gleichzeitig nahezu stabil erwarteter Nachfrage führten im Ergebnis zu einer deutlichen Aufwärtsrevision der Projektionen der globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2020 / 2021. Ging man im Mai-Report noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 310,12 Mio. Tonnen für 2020 / 2021 aus, so wurde dieser Wert im aktuellen Juni-Report auf 316,09 Mio. Tonnen und damit deutlich nach oben korrigiert.

Bei Weizen steht die eminent wichtige Unterstützungszone 5,0 / 4,9 US-Dollar massiv unter Druck. Bricht diese, könnte es noch einmal in Richtung 4,7 / 4,6 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite muss Entlastung her. Ein Ausbruch über die Marke von 5,2 US-Dollar, die den letzten Vorstoß limitierte, würde für Entlastung sorgen. Noch besser wäre es allerdings, wenn Weizen einen Vorstoß über die 5,4 US-Dollar lancieren könnte. Ein Blick auf das saisonale Muster verspricht zusätzliche Spannung. Weizen neigt dazu, unter saisonalen Aspekten in den Sommermonaten ein markantes Tief auszubauen. Der Rest des Jahres ist dann tendenziell von Erholungsphasen geprägt. Ob sich Weizen in diesem Jahr allerdings an seinen saisonalen Fahrplan halten wird, bleibt natürlich noch abzuwarten...