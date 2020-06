FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortageskurssprung halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts geopolitischer Spannungen und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Peking erst einmal zurück. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin befürchtet. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 0,27 Prozent tiefer auf 12 283 Punkte.

Am Vortag hatte der Leitindex allerdings dank neuer Konjunkturprogramme in den USA kräftig zugelegt um fast dreieinhalb Prozent und sich wieder weit über der 12 000er-Marke etabliert. Der Korea-Konflikt nimmt an Schärfe derzeit wieder zu. Dazu kommen Spannungen zwischen Indien und China.

Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Großmarkt in Peking wurde die chinesische Hauptstadt inzwischen teilweise abgeriegelt. "China war als erstes Land von Corona betroffen, jetzt hat China als erstes Land die zweite Welle", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Frage ist jetzt, ob diese zweite Welle auch vielen anderen Ländern bevorsteht." Erneute wirtschaftliche Abriegelungen würden die ohnehin trüben Wirtschaftsausblicke noch mehr eintrüben, so Altmann./ajx/mis