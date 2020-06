DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach dem Vortageskurssprung halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts geopolitischer Spannungen und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Peking erst einmal zurück. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin befürchtet. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 0,27 Prozent tiefer auf 12 283 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex allerdings dank neuer Konjunkturprogramme in den USA kräftig zugelegt um fast dreieinhalb Prozent und sich wieder weit über der 12 000er-Marke etabliert. Der Korea-Konflikt nimmt an Schärfe derzeit wieder zu. Dazu kommen Spannungen zwischen Indien und China.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street ist der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25 000 Punkten am Dienstag abgehakt worden. Die Hoffnung auf weitere umfangreiche Konjunkturmaßnahmen der US-Regierung stimmte die Anleger risikofreudig. An seinem dritten Gewinntag in Folge stieg der Dow um 2,04 Prozent auf 26 289,98 Punkte. Fast die Hälfte des Rückschlags der Vorwoche hat er nun schon wieder ausgeglichen.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN UND CHINA - Nach der Vortageskursrally infolge von Spekulationen über weitere US-Konjunkturmaßnahmen haben sich die Anleger in Japan und China am Mittwoch erst einmal zurückgehalten. Investoren warten angesichts der Spannungen zwischen Nordkorea- und Südkorea erst einmal ab. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin schon befürchtet, wie aktuelle Daten zur Wochenmitte zeigten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel rund eine Stunde vor Handelsende um knapp ein halbes Prozent. In Shanghai ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt 0,20 Prozent nach unten und in Hongkong notierte der Hang Seng einen Tick im Minus.

^

DAX 12315,66 3,39%

XDAX 12310,18 1,88%

EuroSTOXX 50 3242,65 3,39%

Stoxx50 3007,76 2,91%



DJIA 26289,98 2,04%

S&P 500 3124,74 1,9%

NASDAQ 100 9949,37 1,76%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 175,38 +0,01%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1276 0,11%

USD/Yen 107,21 -0,1%

Euro/Yen 120,89 0,01%

°



ROHÖL:



^

Brent 40,25 -0,71 USD

WTI 37,45 -0,93 USD

°



/mis