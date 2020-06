ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Zahlungsabwickler Wirecard kommt auch nach der Sonderprüfung seiner Bilanzen nicht zur Ruhe. Beim Durchleuchten der Bücher blieben viele Fragen offen, und jetzt nimmt sogar die Staatsanwaltschaft das Gebaren der Vorstände unter die Lupe. Für die Nerven der Aktionäre gibt es keine Schonzeit. Am Donnerstag (18. Juni) will der Konzern nun endlich die mehrfach verschobene Bilanz für 2019 und die kompletten Zahlen für das erste Quartal 2020 vorlegen. Was bei Wirecard los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Es könnte so schön sein für Wirecard: Die Corona-Pandemie treibt die Menschen zum Online-Einkauf, und im Supermarkt verstärkt die Infektionsgefahr den Trend zur Kartenzahlung. Für den Dax-Konzern aus Aschheim bei München ist das praktisch eine Gelddruckmaschine - vor allem, wenn die Menschen ihr Verhalten nach der Pandemie beibehalten.

Doch während der Konzern mit seinen jüngsten Geschäftszahlen beeindruckt und trotz der Corona-Krise an seinen Jahreszielen festhält, richten sich die Augen von Anlegern und Analysten auf die Frage, ob bei dem Unternehmen alles mit rechten Dingen zugeht und ob der Vorstand seinen Laden eigentlich im Griff hat.

Dabei hatte Vorstandschef Markus Braun, der mit einem Aktienpaket von sieben Prozent der größte Anteilseigner des Konzerns ist, durch die im Oktober eingeläutete Sonderprüfung der Bücher für die Jahre 2016 bis 2018 mit dem Image des Dax-Schmuddelkindes eigentlich aufräumen wollen.

Gelungen ist ihm das nicht. Nun muss er sogar Macht im Unternehmen abgeben und entschuldigte sich bei Aktionären, Kunden, Partnern und Mitarbeitern für die Turbulenzen. Bedeutende Investoren hatten gar gefordert, das Aushängeschild des Tech-Konzerns solle seinen Posten räumen. Jetzt wird sich Braun vorwiegend um die Strategie kümmern, im Vorstand soll eine neue starke Person für das operative Geschäft und eine weitere für den Vertrieb installiert werden.

Seine rechte Hand Jan Marsalek, bisher für das Tagesgeschäft zuständig und ebenfalls stark in der Kritik, muss sich ebenfalls mit weniger Gewicht im Vorstand zufrieden geben. Das umstrittene Drittpartnergeschäft bleibt aber in seinen Händen. In der obersten Führungsebene soll zudem der Amerikaner James Freis die Einhaltung von Regeln überwachen.

Die KPMG-Prüfer konnten und wollten Wirecard nach monatelanger Prüfung nämlich an entscheidenden Stellen weder in Summe Unbedenklichkeit bescheinigen, noch attestierten sie rundweg Fehlverhalten. Viele Fragen blieben für sie nach eigener Darstellung offen: Wie steht es um die Existenz und Höhe der Umsätze aus dem großen Drittpartnergeschäft, über das Wirecard Geschäfte in Ländern ohne eigene Lizenz abwickelt? Warum gibt es für rund eine Milliarde Euro von Drittpartnern auf Treuhandkonten gezahlte Beträge keine ausreichenden Kontoauszüge? Wer ist der Begünstigte eines Unternehmenszukaufs in Indien?