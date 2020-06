CMC Espresso: DAX im Einfluss eines Tops (Marktanalyse 17.6.2020)

Stürzt die Wirtschaftsleistung stark ab dann ist es eine zwangsläufige Folge, dass sie sich auch wieder stark erholt. Das haben wir in den Einzelhandelsdaten gesehen, die gestern gemeldet wurden. Sie stiegen in den USA im Mai um 17,7% an.

Die große Frage ist aber wie nach der Finanzkrise auch nach dem Coronavirus-Lockdown, ob die Schäden gänzlich aufgeholt werden können und in welcher Zeit. Einigen Bereichen der Wirtschaft wird es gelingen, die Schäden auszubügeln. Einige stehen sogar besser da, als zuvor. Anderen Bereichen wird das nicht gelingen.

