FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Einschätzung der UBS sind die Bullen am deutschen Aktienmarkt wieder stärker geworden. Mit dem Sprung über die runde 12 000-Punkte-Marke hätten sie ein sehr gutes Polster geschaffen, schrieben die Charttechniker der Schweizer Großbank in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Ein Rückfall auf Tagesschlusskurs-Basis unter diese Marke dürfte für die Bären ein Kraftakt werden."

Im Dax hätten die Käufer trotz des Kursrutschs in der vergangenen Woche nun wieder die besseren Karten in der Hand. Anleger sollten am Mittwoch mit kleineren Gewinnmitnahmen rechnen, ein erneutes Anlaufen der 12 400 Punkte-Marke aber einplanen, so die Experten. Der deutsche Leitindex war am Vortag in der Spitze bereits bis auf 12 434 Zähler gestiegen.

Sollte der Dax über 12 500 Punkte schließen, wäre nach Einschätzung der UBS dann vermutlich auch der Sprung über die 13 000 Punkte wieder möglich. Ein Tagesschlusskurs unter 11 800 Punkte dürfte indes eine kleine Verkaufswelle zunächst bis zur 11 500er-Marke auslösen, hieß es weiter./ajx/mis