Bantleon sieht attraktive Einstiegschancen bei EUR-Unternehmensanleihen

In diesem Zuge haben sich europäische Unternehmensanleihen und Nachranganleihen von Industrieunternehmen der Bonität Investment Grade seit Jahresanfang mit durchschnittlich -1,4% und-3,6% relativ gut entwickelt. High-Yield-Anleihen erlitten demgegenüber einen Verlust von 5,8%. Dennoch konnten die von den europäischen Regierungen und der EZB beschlossenen Maßnahmen sowie die sich wieder aufhellende Konjunktur jüngst die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen wieder steigern. In den nächsten Monaten dürften die Risikoprämien europäischer EUR-Unternehmensanleihen der Bonität Investment Grade in Richtung der Vorkrisenniveaus sinken. Die Aussicht auf Kursgewinne bietet attraktive Einstiegschancen in den Markt für Unternehmensanleihen – zusätzlich zu den immer noch relativ hohen Coupons.

Europäische Unternehmensanleihen und Nachranganleihen von Industrieunternehmen der Bonität Investment Grade haben sich seit Jahresanfang mit -1,4% und -3,6% deutlich besser entwickelt als High-Yield-Anleihen (-5,8%). Innerhalb des Investment-Grade-Segments ist der Gesamtertrag von Anleihen von Finanzunternehmen höher als der von Nicht-Finanzunternehmen, was auf die längere Duration des Non-Financial-Index zurückzuführen ist. Bei einer durationsadjustierten Betrachtung befinden sich beide Segmente auf nahezu gleichem Niveau. Technisch bedingte Faktoren, wie gestiegene Volumina am Primärmarkt für Non-Financials und hohe Mittelabflüsse in Höhe von über 6 Mrd. EUR aus dem Segment im März, belasteten den Gesamtmarkt zusätzlich.

Nachdem die EZB und die europäischen Regierungen geld- und fiskalpolitische Maßnahmen zur Stützung der wirtschaftlichen Aktivität in der Eurozone auf den Weg gebracht hatten, war ein zurückkehrender Risikoappetit der Marktteilnehmer zu beobachten. Unterstützt durch die sich wieder aufhellende Konjunktur flossen EUR-Unternehmensanleihen der Bonität Investment Grade von Jahresanfang bis Anfang Juni netto fast 4,8 Mrd. Euro zu. Davon entfielen circa 1,7 Mrd. Euro auf ETFs.