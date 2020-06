Erreicht die E.ON-Aktie in naher Zukunft das kurzfristige Kursziel bei 10,50 Euro, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge in Aussicht stellen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die E.ON-Aktie befindet sich seit dem Tief vom 23. März 2020 bei 7,60 EUR wieder in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach die Aktie am 03. Juni 2020 im zweiten Versuch den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch bei 11,56 EUR. Anschließend kletterte sie auf 10,40 EUR. Dort kam es zu Gewinnmitnahmen. Der Wert fiel auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück und testete dabei am Montag auch den Aufwärtstrend seit März. Am EMA 200 kam am Montag wieder Kaufinteresse auf. Dieses setzte sich gestern fort.