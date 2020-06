Cartier Resources: Jetzt zum Live-Webinar mit CEO Philippe Cloutier anmelden!

Cartier Resources entwickelt die historische Chimo-Mine in Quebec. Mit knapp 1,2 Mio. Unzen an Gold-Ressource, einer Top-Infrastruktur und guten Lage gehört es zu den attraktivsten Vorkommen im Westen Kanadas. CEO Philippe Cloutier lädt deutsche Anleger nun zum Live-Webinar ein. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Bei Rohstoff-Unternehmen gibt es nichts wichtigeres als den direkten Kontakt zum Management zu suchen. Deutsche Anleger bekommen am kommenden Dienstag, den 23. Juni, die Gelegenheit, mit CEO Philippe Cloutier von Cartier Resources zu interagieren. Der Geologe wird eine kurze Präsentation zum Unternehmen halten und sich dann den Fragen der Teilnehmer stellen.

Chimo-Mine: Hochgradig und bereit für die Produktion

Cartier Resources entwickelt die Chimo-Mine ganz in der Nähe der Bergbau-Stadt Val-d’Or in der kanadischen Provinz Quebec. Das Unternehmen hat Anfang Mai mit einer neuen Ressourcenschätzung für das Projekt die Ressource auf knapp 1,2 Mio. Unzen Gold gesteigert. Davon befinden sich 585.000 Unzen Gold bereits in der höheren Kategorie „indicated“. Die Aktie konnte jüngst ein Mehrjahreshoch bei 0,23 CAD markieren, der Börsenwert beträgt rund 43 Mio. CAD. Im Aktionariat befinden sich mit Agnico Eagle und JP Morgan bereits zwei namhafte Investoren. Seit Längerem wird auf eine Übernahme durch Agnico spekuliert, da der Goldproduzent in der Nähe mehrere Minen betreibt und Verarbeitungsanlagen besitzt. Auf Chimo wurden bis 1997 rund 400.000 Unzen Gold abgebaut. Die noch vorhandene Untergrund-Infrastruktur mit Stollen und Schächten reicht bis in eine Tiefe von rund 900 Metern. Laut CEO Cloutier könnte die Mine binnen 1 bis 2 Jahren wieder in Betrieb genommen werden. Neben laufenden Bohrergebnissen gibt es zudem Spekulationen um die Veröffentlichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für Chimo im Laufe dieses Jahres.

Am kommenden Dienstag können Sie die Präsentation direkt verfolgen und ihre Fragen stellen. Die Anmeldung ist kostenlos unter GoToMeeting möglich.

Webinar mit Philippe Cloutier, CEO von Cartier Resources

Wann: 23. Juni 2020 um 16 Uhr (MEZ)

Inhalt: Präsentation & Fragerunde

Hinweis: Um am Webinar teilnehmen zu können, wird Ihr Browser nach dem Aufruf von GoToMeeting automatisch eine Installationsdatei downloaden. Das kann zwei bis fünf Minuten dauern. Bitte gehen Sie daher fünf Minuten vor Beginn des Webinars auf die GoToMeeting-Webseite.