PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ungeachtet der Spannungen zwischen Nord- und Südkorea sowie des eskalierenden Grenzkonflikts zwischen China und Indien haben die Börsen in Europa am Mittwoch weiter zugelegt. Sie knüpften an ihre kräftige Vortageserholung an. Dabei scheinen auch die Sorgen über eine mögliche zweite Infektionswelle mit dem Corona-Virus fast vergessen zu sein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,47 Prozent auf 3257,70 Punkte. In Paris rückte der Cac 40 um 0,57 Prozent auf 4980,52 Zähler vor und in London gewann der FTSE 100-Index 0,67 Prozent auf 6284,75 Punkte.

Laut Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets bleibe trotz allen Optimismus nach wie vor die große Frage, ob die wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Krise komplett aufgeholt werden können und in welcher Zeit. Einigen Bereichen der Wirtschaft dürfte ein rasches "Ausbügeln" der Delle gelingen, anderen nicht. "Die Börsen haben mit der rasanten Erholung seit den März-Tiefs viele Vorschusslorbeeren verteilt." Spekuliert wurde vor allem auf die Auswirkungen der umfangreichen Stützungsmaßnahmen durch Regierungen und Zentralbanken. Detailliertere Daten jedoch dürften von nun an die Schwankungen an den Börsen stark erhöhen, erwartet Stanzl.