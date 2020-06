Mit an vorderster Front im Kampf gegen das Corona-Virus stehen die Unternehmen der Biotech- und Pharmabranche. Eine neue Aufstellung der Wirtschaftsprüfer von EY zeigt: 161 Impfstoff-Kandidaten werden derzeit entwickelt, hinzu kommen 242 Wirkstoffe für die Covid-Therapie. Die Analysten der DZ-Bank haben einige Unternehmen genauer unter die Lupe genommen. Mit dabei: Auch einige Titel aus unserem wallstreet:online Corona-Depot : Kaufen, Halten oder Verkaufen? Wir schauen uns die Analysen genauer an.

Das Ebola-Medikament Remdesivir ist das bislang bekannteste Mittel für die Behandlung von Covid-19 Patienten. Für die Notfallbehandlung von Patienten in den USA, Großbritannien und Japan gibt es bereits eine Erlaubnis. In der EU steht eine solche Zulassung ebenfalls kurz bevor. Die Analysten der DZ-Bank sehen bei der Aktie weiteres Aufwärts-Potenzial, auch dank der Produktpalette abseits von Corona-Wirkstoffen. So ist Gilead auch auf dem Markt für HIV/AIDS-und Hepatitis-Medikamente stark vertreten. Aktuell liegt der Preis der Aktie bei 74 US-Dollar, bis zum Kursziel der DZ Bank von 88 US-Dollar winkt noch ein Aufschlag von 18 Prozent. Spekulationen um eine Übernahme durch den britischen Pharma-Riesen AstraZeneca dürften weiter für Bewegung des Kurses sorgen.

GlaxoSmithKline (Kaufen, Kursziel: 19 GBP)

Der britische Konzern baut neben einer Pharma-Sparte auch noch auf den Bereich Consumer Healthcare mit verschreibungsfreien Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Für die Covid-Behandlung ist vor allem der von GSK entwickelte Impfstoffverstärker interessant – dadurch sollen geringere Mengen an Impfstoff mehr Patienten versorgen. Die Experten der DZ Bank versprechen sich vor allem Chancen durch eine Aufspaltung des Konzerns und eine daraus entstehende dynamische und innovative Pharmasparte. Das dürfte zu einer Neubewertung der Aktie führen. Für 2020 wird ein KGV von 13,4 erwartet. Die Analysten von Goldman Sachs setzen mit 20,60 GBP sogar noch auf ein leicht höheres Kursziel als deren Kollegen von der DZ Bank.

Johnson & Johnson (Kaufen, Kursziel: 160 US-Dollar)

Elmar Kraus von der DZ Bank lobt vor allem die breite Aufstellung des nach Umsatz drittgrößten Pharmakonzerns der Welt. Mit den Sparten Pharma, Medizintechnik und Konsumprodukte stelle sich das Unternehmen robust und diversifiziert auf und könne Rückschläge so besser verkraften. Im Bereich E-Health zählt J&J zu den Marktführern, und hat außerdem einige vielversprechende Produkte in seiner Pharma-Pipeline. Beim aktuellen Kurs von rund 145 US-Dollar bleiben noch etwa zehn Prozent Luft nach oben zum Kursziel.

Regeneron Pharmceuticals (Kaufen, Kursziel: 665 US-Dollar)

Die US-Amerikaner entwickeln Medikamente meist gemeinsam mit größeren Pharma-Unternehmen, beispielsweise Bayer und Sanofi. Für die Covid-Behandlung setzt Regeneron sowohl auf ein Rheuma-Medikament, dass den Krankheitsverlauf abmildert als auch ein Antikörper-Mittel, das zur Prophylaxe eingesetzt werden kann. „Angesichts der hervorragenden Wachstumsaussichten und der zunehmenden Eigenvermarktung der entwickelten Produkte halten wir eine Bewertung noch deutlicher über den Vergleichsunternehmen für durchaus gerechtfertigt“, schreibt DZ Bank-Analyst Elmar Kraus.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion