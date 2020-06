Starker Start der Morphosys Aktie in den heutigen Handelstag: Am Vormittag notiert der Aktienkurs des TecDAX-notierten Biotech-Unternehmens mit 2,39 Prozent im Plus bei 113,30 Euro, das bisherige Tageshoch liegt bei 113,45 Euro. Damit liegt der Aktienkurs des süddeutschen Konzerns leicht oberhalb des gestrigen Tageshochs bei 113,10 Euro - am Dienstag war die Morphosys Aktie mit 110,65 Euro aus dem XETRA-Handel gegangen. Der erneute ...