Gröschls Mittwochskommentar: 25/2020

Wie singen schon Starship 1987 - It's not over 'til it's over; It's not over 'til we get it right. (So viel zum musikalischen Bildungsauftrag für die früher oder später Geborenen! :-)) – Nun leider gilt dies aktuell mehr denn je, schaut man sich die Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen rund um den Globus an. Wissend, dass das Thema ein ausgelutschtes und für viele ein völlig überstrapaziertes ist, hilft´s leider nix und es ist unter Umständen genau jetzt wichtig, die Wachsamkeit wieder zu erhöhen, nimmt die Geschichte, wenn wir zum Beispiel nach China blicken, wieder eine wenig erfreuliche Entwicklung, während die USA und Südamerika erst gar nicht rauskommen aus der ersten Welle.

Einer der meist zitierten (und mitunter vielleicht auch gelesenen ;-)) Artikel zum Thema war und ist wohl „The Hammer & the Dance“. Das mit dem Hammer hat zumindest in Europa bisher ganz gut funktioniert. Möglicherweise zu gut, weil man sich hier vielerorts nun in Sicherheit wiegt und davon ausgeht, dass jetzt eh wieder alles normal ist. Nun, das ist wohl nicht so! Abgesehen von den bleibenden wirtschaftlichen Schäden, die man zwar versucht kurzfristig wegzudrucken, die uns aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal einholen werden, ist auch die Infektionsgefahr weiterhin präsent. Der Übergang vom autoritär, meiner Ansicht nach hundertprozentig gerechtfertigten, verordneten Hammer zum eigenverantwortlichen Tanz, ist ein höchst schwieriger.

Dort, wo fester draufgehaut worden ist, ist die Toleranz bei der Eigen(fehl)leistung der Bevölkerung natürlich eine höhere. Dort, wo schon das nicht funktioniert hat, weil das Staatsoberhaupt zB vorgeschlagen hat Desinfektionsmittel zu trinken und keine Maske aufzusetzen bereit war, wäre der einzelne natürlich noch viel mehr gefragt. Nur, und ich glaub da können wir ruhig ehrlich zueinander sein, die Schwarmintelligenz unsere Spezies ist insbesondere in der Breite der Masse eine durchwegs reduzierte. Hinzukommt ein insbesondere in den letzten Jahren von eben diesen Autoritäten geschürtes Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien, das viele in ihre eigenen Feedbackräume treibt, wo Leuten gefolgt wird, denen zu folgen ganz sicher keine schlaue Idee ist. Was tun wir also nun? – Na, bitte keinesfalls zu viel Tanzen, und wenn dann bitte nur mit möglichst wenig unterschiedlichen Partner*innen! :-)