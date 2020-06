(Berichtigt wird der Absatz zu Oracle und SAP. Die Oracle-Aktien tendierten nachbörslich nach den Quartalszahlen schwächer rpt schwächer.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwochvormittag doch wieder Kauflaune breit gemacht. Nach dem Voratageskurssprung waren sie zunächst etwas vorsichtiger geworden angesichts geopolitische Spannungen rund um Nordkorea und der Ausbreitung des Coronavirus in Peking, zuletzt ging es für den Dax aber um 0,58 Prozent auf 12 387,03 Punkte nach oben.

Am Vortag war der Leitindex dank neuer Konjunkturprogramme in den USA und der Unterstützung durch Notenbanken kräftig durchgestartet und hatte sich mit einem Plus von fast dreieinhalb Prozent wieder deutlich über der 12 000-Punkte-Marke etabliert. Nach Einschätzung der Charttechnik-Experten der schweizerischen Bank UBS sind die Bullen, also die Optimisten, damit wieder stärker geworden. Mit dem Sprung über die runde 12 000-Punkte-Marke hätten sie ein sehr gutes Polster geschaffen.