An der Freenet Aktie ist die Erholungsrallye nach dem Corona-Crash weitgehend vorbei gelaufen. Zwar ging es zwischenzeitlich vom Crash-Tief bei 13,67 Euro mal bis auf Ende April erreichte 17,89 Euro nach oben. Doch folgende Rückschläge auf 14,525 Euro und 14,565 Euro - erreicht am Montag - ließen den Aktienkurs von Freenet gleich zwei Mal wieder zurück in den Bereich des Crash-Tiefs fallen. Zwischen 13,67 Euro und 14,56 Euro hat ...