PARIS (dpa-AFX) - Nach der Kursexplosion am Vortag um nahezu das Vierfache hat am Mittwoch die Aktie von Inventiva vergleichsweise wenig nachgegeben. An der Euronext-Börse notierte sie am Nachmittag 4,3 Prozent tiefer und kostete 11,96 Euro.

Positive Studiendaten vom französischen Biotech-Unternehmen für den Agonisten Lanifibranor zur Behandlung von nicht-alkoholischer Fettleber und eine satte Kurszielanhebung durch KBC Securities von 6 auf 32 Euro hatten die Aktie am Vortag regelrecht abheben lassen bis in der Spitze auf fast 15 Euro - das war ein Zuwachs von 284 Prozent gemessen am Montagsschluss.