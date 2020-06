Deutsche Börse und Wiener Börse verlängern Technologie-Kooperation

Die Wiener Börse wird auch zukünftig für den Handel an ihren diversen Börsenplätzen Technologie der Deutsche Börse AG einsetzen. Beide Unternehmen melden am Mittwoch die Verlängerung der bestehenden Partnerschaft um weitere fünf Jahre. „Der Handel an der Wiener Börse und ihren Partnerbörsen in Budapest, Ljubljana, Prag und Zagreb wird damit auch in den kommenden Jahren über das etablierte T7-System laufen, das auch auf ...