Mehr Ertrag und deutlich weniger Risiko

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat den Vorsprung gegenüber dem DAX seit dem Start im November 2015 auf Wochensicht wieder ausbauen können. Bei einem Kursplus von 15,1% sowie einem gleichzeitigen DAX-Anstieg von nur 9,7% ergibt sich eine Outperformance von 5,4 Prozentpunkten.

Am Montag lag dieser Wert auf Schlusskursbasis sogar schon bei 8,7 Prozentpunkten, nachdem der DAX eine Woche zuvor fast gleichgezogen hatte. Die vergangenen Tage haben deutlich gezeigt, dass unsere Depotwerte die zurzeit extrem hohe Volatilität des deutschen Leitindex in der Summe nicht widerspiegeln. Die Kursausschläge des Dachwikifolios fallen deutlich gemäßigter aus, was wir mit Blick auf das Risikomanagement sehr begrüßen. Dass wir in starken Hausse-Phasen dann auch mal etwas weniger stark von dem freundlichen Marktumfeld profitieren, nehmen wir dafür bewusst und gerne in Kauf. Entscheidender ist langfristig ohnehin, dass man die Verluste in Zeiten stärkerer Kurseinbrüche möglichst in Grenzen halten kann. Das ist uns bzw. unseren Tradern bislang durchweg gut gelungen.