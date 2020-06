Aktienmarkt: Einzig Japan erzielt aus Sicht des Euro-Anlegers eine positive Performance. Der US-Markt folgt, Europa bildet das Schlusslicht. Small Caps outperformen in den USA und in Europa Large Caps deutlich aus. Growth-Titel performen erneut besser als Value-Titel.

Die globalen Aktienmärkte verzeichnen einen abrupten Stimmungswandel. Eine kräftige Korrektur ist die Folge. Hoffnungen auf eine „V“-förmige Erholung liegen darnieder. In den USA belässt die Fed den Leitzins bei 0,25 Prozent. Sie erwartet keine weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2022. Der Wirtschaftsausblick bleibt verhalten. Die Jahresrate der Kerninflation ist auf dem tiefsten Stand seit neun Jahren. Die jüngsten Daten (April) in der Eurozone spiegeln einen massiven Absturz der Industrieproduktion wider.

