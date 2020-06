Am Dienstag um 15.51 Uhr beendete die sonst so diskussionsfreudige taz die Debatte auf ihrer Leserseite in einem erstaunlich autoritären Ton: „Wir schließen jetzt die Kommentarfunktion, weil mittlerweile die Positionen ausgetauscht sind.“ Es ging um die Zeitung selbst, genauer, einen Artikel ihrer Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah, die am Montag in menschenverachtender Sprache darüber sinniert hatte, was

Der Beitrag Die Autorin der Polizisten-auf-den-Müll-Hetze war Gast des Bundespräsidenten erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.