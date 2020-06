Die TUI Group wird in Frankreich 583 Arbeitsplätze abbauen - rund 60 Prozent der Arbeitsplätze des Konzerns in dem Land. „Für die französische Landesgesellschaft TUI France wurde heute ein umfangreicher Restrukturierungsplan vorgestellt. Künftig wird sich TUI France auf das margenstarke Geschäft mit wenigen Kernmarken konzentrieren”, kündigt das Unternehmen an. Der Arbeitsplatzabbau steht in Zusammenhang mit den geplanten ...