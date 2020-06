× Artikel versenden

ESG-Monitoring „mit Helm und Stiefeln“

Viele Anleger meiden den Rohstoffsektor unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten per se aufgrund seiner extraktiven Natur. Dabei ist unsere Welt unabdingbar auf seine Erzeugnisse angewiesen – und das gilt auch für den Wandel zu einer nachhaltigeren Entwicklung. . Nicht nur daher sieht Tal Lomnitzer, Senior Investment Manager im Global Natural Resources Team bei Janus Henderson Investors, ESG-Faktoren im Rohstoffsektor als bedeutender denn in jedem anderen Sektor und untrennbar mit der „license to operate“ verbunden an. Für ihn hat sich ESG von einem Werkzeug zur Risikokontrolle zu einer Chance entwickelt, mit der Unternehmen ihre Umsätze oder Margen steigern können (oder schützen), wo sie bei anderen gefährdet sind.





