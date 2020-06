NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte nicht so recht vom Fleck gekommen. Dabei bewegten sich am Mittwoch die Standardwerte an der Wall Street leicht im Minus, während die Papiere an der Technologiebörse Nasdaq zulegten. Die Anleger setzen weiterhin auf ein Infrastrukturprogramm der US-Regierung und eine rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise. Die etwas schwächer als erwartete Erholung bei den Baugenehmigungen im Mai sorgte jedoch für eine gewisse Zurückhaltung der Investoren.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,17 Prozent niedriger bei 26 245,46 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,06 Prozent auf 3122,80 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,46 Prozent auf 9995,18 Zähler und steuert damit ein weiteres Rekordhoch an. Vergangene Woche hatte der technologielastige Auswahlindex bei etwas über 10 155 Punkten den bisher höchsten Stand in seiner Geschichte erreicht.