In einer Welt mit unbekannten Unbekannten in Kontakt bleiben

Miteinander in Kontakt zu bleiben ist in der Anlagewelt nach wie vor immens wichtig, da sich an den globalen Märkten Dinge ereignen, die sich der Kontrolle der Anleger weitgehend entziehen. Ich freue mich daher sehr, Ihnen das erste aus einer ganzen Reihe von Gesprächen mit Führungskräften und Experten von PGIM zu präsentieren, die mit mir über ihre Erkenntnisse sprechen werden, um Ihnen zu helfen, diese unsicheren Zeiten zu überstehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatte die Welt noch alle Hände voll damit zu tun, sich auf das Leben während einer globalen Pandemie einzustellen. Doch weniger als eine Woche später werden wir vom überaus tragischen Tod von George Floyd erschüttert, der zurecht weltweit enorme Aufmerksamkeit erfahren hat. Gerade in solch unsicheren Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, miteinander in Kontakt zu bleiben, während wir gemeinsam unsere Überzeugungen, unsere Handlungen und unsere Kernwerte überprüfen.

Noch vor wenigen Monaten gingen wir in Cafés und Restaurants, fuhren in gut gefüllten Zügen und besuchten Freunde und Verwandte. Doch mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat sich die Welt praktisch über Nacht verändert. Was wir zuvor für selbstverständlich hielten, verblasst zu einer Erinnerung an etwas lang Vergangenes. Zugleich scheinen die soziale Distanzierung, die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nicht enden zu wollen.