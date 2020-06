Dow30 Aktien Paket – Apple – Der amerikanische Technologieriese Apple Inc. wird diese Woche zehn Geschäfte in New York City wiedereröffnen, berichtet CNBC am Dienstag. Das Unternehmen hatte im März aufgrund der Coronavirus-Pandemie alle Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten geschlossen. Im Mai begann das Unternehmen dann mit der Wiedereröffnung der Geschäfte, wobei Ende des Monats bereits fast die Hälfte seiner 271 Geschäfte in den USA wieder voll geöffnet waren. Mit den jüngsten Neueröffnungen in den USA steigt diese Zahl auf 200 geöffnete Geschäfte an.