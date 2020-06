In einem sind sich Analysten und Wirtschaftswissenschaftler einig: es werde eine schnelle Erholung der Wirtschaft im Gefolge der Coronakrise geben! Aber stimmt das - oder ist das ein Mythos? Die meisten Konjunkturdaten zeigen, dass diese Erholung viel langsamer kommen wird als bisher gedacht. Hinzu kommt, dass in Deutschland Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben - andere Länder dürften dem bald folgen. Und: solange Atemschutzmasken beim Einkauf verpflichtend bleiben, wird sich der Konsum nicht annähernd auf das Niveau von vor der Coronakrise erholen. Der Konsum aber ist in den lettzen Jahren für die globale Wirtschaft immer wichtiger geworden - fehlenden Konsum kann man aber nicht mit Geld einfach "wegdrucken"..

Das Video "Coronakrise: Der Mythos von der schnellen Erholung!" sehen Sie hier..