PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Mittwoch nachgegeben. Während die meisten Handelsplätze in Westeuropa an ihre Vortagesgewinne anschließen konnten, gelang dies den osteuropäischen Aktienmärkten nicht. Im Mittelpunkt stand zur Wochenmitte vor allem der sich wieder zuspitzende Konflikt zwischen Nord- und Südkorea sowie die neuerliche Ausbreitung des Coronavirus in Peking.

Deutlich abwärts ging es an der Prager Börse. Der tschechische Leitindex PX fiel um 1,37 Prozent auf 933,41 Punkte. Dabei lasteten vor allem die schwachen Finanzwerte auf dem Börsenbarometer. Die Titel von Erste Group rutschten mit einem Minus von 4,83 Prozent ans Indexende ab. Die Aktien der Moneta Money Bank gaben um 2,60 Prozent nach und auch die Anteilscheine von Vienna Insurance Group (minus 1,20 Prozent) und Komercni Banka (minus 0,85 Prozent) endeten klar schwächer.