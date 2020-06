Online Shop und Einzelhandel – Multichannel als zukunftsträchtiges Modell

Gerade junge Menschen zwischen zwanzig und dreißig Jahren setzen nachweislich vermehrt auf den Kauf über Online Shops. Das gilt fast zu 100 % branchenübergreifend. Das Hundefutter, das Geburtstagsgeschenk für die Freundin, die neuen Schuhe und der Türstopper werden genauso online erworben wie Bastelmaterialien, Dessous und Smartphones. Fast jedes Bedürfnis lässt sich heutzutage online und mit wenigen Klicks stillen. Es gibt kaum etwas, das das Netz nicht zu bieten hat. Hat der stationäre Einzelhandel auf dieser Basis überhaupt noch eine Überlebenschance? Und was können kleine, lokale Geschäfte tun, um in der heutigen Zeit weiterhin Kunden zu generieren und den Umsatz zu steigern? Hier kommt der Ansatz „ Multichannel “ ins Spiel, mit dem sich dieser Artikel im Detail auseinandersetzt.

Machen Online Shops den Einzelhandel obsolet?

Eine Frage, die sich stellt, lautet: Stirbt der Einzelhandel langsam, aber sicher aus? Schließlich braucht man ihn doch nicht mehr, wenn alles online zu bekommen ist, oder? Das stimmt so nicht. Einige Unternehmen, die vor allem online vertreten waren – sogenannte Internet-Pure-Player - konzentrieren sich aktuell verstärkt darauf, weitere stationäre Filialen aufzubauen. Das würden sie wohl kaum tun, wenn kein Potenzial vorhanden wäre. Und es gibt natürlich noch immer eine Vielzahl von Menschen, die die meisten ihrer Einkäufe abseits des Internets tätigen. Das kann beispielsweise an einem mangelnden technischen Verständnis oder an dem Bedürfnis liegen, regionale Geschäfte vor Ort zu unterstützen.

Multichannel verbindet Online und Offline Geschäft

Ein Multichannel-Anbieter führt sowohl ein stationäres Ladengeschäft als auch einen zugehörigen Online Shop. Somit verbinden sich Online und Offline Geschäft und Kunden können sich entscheiden, auf welche Weise sie lieber einkaufen möchten, ohne hierfür den Händler wechseln zu müssen. So bliebt mehr Stammkundschaft erhalten und es besteht die Möglichkeit, neue, online-orientierte Kunden dazuzugewinnen.

Multichannel: Vorteile aus beiden Welten nutzen

Kurzum: Mit dem Multichannel Prinzip nutzen Händler die Vorteile beider Einkaufsmöglichkeiten. Doch welche sind das überhaupt? Der Kauf im Geschäft vor Ort wird von Kunden zumeist aus diesen Gründen bevorzugt: