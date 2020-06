Preiskampf bei Keller Bauern – Beim Keller sparen kann teuer werden

Die Planung eines Hauses ist oft eine langwierige Angelegenheit, in deren Rahmen zahlreiche Entscheidungen getroffen, Richtlinien berücksichtigt und Fragen geklärt werden müssen. Irgendwann kommt unweigerlich der Zeitpunkt, in dem das Thema Keller in den Fokus rückt. Ein Haus mit Keller bauen oder doch lieber „unten ohne“? Was die Entwicklungen im Bereich des Kellerbaus für Kellerbauer bedeuten und was bei der Entscheidung für oder gegen einen Keller bedacht werden muss, wird in diesem Artikel erläutert.

Bauherren entscheiden sich gegen Keller

Leider lässt sich nicht sagen, wie viele Häuser mit Keller gebaut werden, da das statistische Bundesamt nur die Anzahl an Etagen dokumentiert, nicht aber berücksichtigt, ob eine dieser Etagen ein Keller ist. Reiner Pohl, Geschäftsführer der Initiative-Pro-Keller e.V., schätzt, dass sich heute jeder vierte Bauherr gegen einen Keller entscheidet. Ein Viertel aller Häuser, die heute gebaut werden, werden also ohne Keller errichtet. Das ist etwas weniger, als es noch vor zehn Jahren der Fall war, aber deutlich mehr, als Schätzungen aus den 90ern angeben. Für Firmen, die sich hauptsächlich auf den Bau von Kellern spezialisiert haben, bedeutet das ein gemeinsames Schöpfen aus einem reduzierten Kundenpool. Entsprechend hat sich der Wettbewerb spürbar verschärft.

Kosten vs. Nutzen: Was bringt ein Keller?

Oftmals sind es die Kosten, die dazu führen, dass Bauherren Abstand vom Kellerbau nehmen. Pohl schätzt diese auf 200€ bis 400€ pro Quadratmeter. Der Preis richtet sich unter anderem nach der Ausstattung und danach, ob der Kellerraum als Stauraum oder Wohnraum genutzt werden soll. Bei einem schwierigen Baugrund, dessen Beschaffenheit sich durch ein Bodengutachten ermitteln lässt, können die Kosten aber auch weitaus höher ausfallen. Fakt ist also: Ein gut gebauter und an die Bodenbeschaffenheit angepasster Keller ist kein Schnäppchen. Oft vergessen Bauherren aber, dass die Fläche, die durch den nicht vorhandenen Keller fehlt, anderweitig untergebracht werden muss. Möchte man die gesamte Fläche, die ein Keller bieten würde, im Erdgeschoss und den höheren Etagen des Hauses kompensieren, ist das unter Umständen teurer als der Kellerbau selbst es wäre. Außerdem muss hierbei gerade bei ebenerdig gebauten Häusern, wie zum Beispiel bei Bungalows, auch das „Plus“ an bebaubarem Grund und Boden, das zur Verfügung stehen muss, bedacht werden. In Großstädten und Ballungsgebieten, in denen der Platz knapp ist, ist ein Keller oftmals die einzige Möglichkeit, mehr Raum zu schaffen. Dann wird nicht nur in die Höhe, sondern eben auch in die Tiefe gebaut. Eine kostengünstige Möglichkeit einen Keller zu bauen ist ein Fertigkeller. Hier werden vorgefertigte Teile zum Bau verwendet, die in der Anschaffung und in der Verarbeitung günstiger sind als individuelle Lösungen.