Albert Immo CEO Christophe Lemery erklärt - Davon ist der Wert einer Immobilie abhängig

Eigentümer sollten den Wert ihrer Immobilie stets genau kennen. Das gilt vor allem dann, wenn es um einen Verkauf, eine Beleihung, eine Zwangsversteigerung oder eine Erbangelegenheit geht. Schließlich geht es dabei um große Beträge und niemand will aufgrund einer Fehlkalkulation Geld verlieren. Albert Immo CEO Christophe Lemery stellt Ihnen deshalb die Faktoren vor, die maßgeblich für den Wert einer Immobilie sind.

Bild: © Andrey Popov/Adobe Stock

Die Lage

Die Lage gehört zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf den Preis einer Immobilie. Das liegt vor allem daran, dass sie anders als andere Eigenschaften nicht beeinflusst werden kann. Befindet sich beispielsweise ein Objekt in der Peripherie einer Großstadt, wird der Preis in der Regel auch dann niedriger sein, wenn die Ausstattung besser als bei einem vergleichbaren Objekt im Stadtzentrum ist.

Für Gutachter wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makrolage.

1. Die Mikrolage

Der Mikrolage gehören die Verkehrsanbindung und die unmittelbare Umgebung der Immobilie an. Gibt es beispielsweise eine gute Integration in die bestehende Infrastruktur, Grünflächen, Freizeitangebote, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten, steht dies für eine gute Lage. Qualitätsmerkmale sind weiterhin eine ruhige Nachbarschaft und viele verfügbare Parkplätze.

Handelt es sich andererseits um ein wenig erschlossenes Gebiet mit starker Lärmeinwirkung und baufälligen Straßen, setzt dies den Wert der Immobilie herab. Weitere Beispiele für wertmindernde Faktoren sind Lagen in unmittelbarer Nähe industrieller Anlagen und Gefahrenzonen.

Je nach Vorliegen wertsteigernder und wertmindernder Faktoren unterscheidet man vier Lagen: Beste Lage, Gute Lage, Durchschnittliche Lage und Einfache Lage.

2. Die Makrolage

Als Makrolage bezeichnet man die größere Region, in der sich die Immobilie befindet. Dabei kann es sich um größere geografische Räume, Städte, aber auch um Bezirke handeln. Ein Faktor, der hierbei eine Rolle spielt, ist die regionale und überregionale Bedeutung des Standorts unter wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gesichtspunkten. So ist eine Immobilie im Zentrum einer florierenden Metropolregion wie Frankfurt bei gleicher Ausstattung in der Regel deutlich mehr wert als ein Objekt im Umland einer kleinen Kreisstadt. Informationen dazu findet man unter anderem im Bodenrichtwertinformationssystem des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse.