flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,54 Prozent und 12.382,14 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,30 Milliarden Euro. Die restlichen europäischen umsatzstarken Indizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich wiesen ein leicht uneinheitliches Bild auf. Am stärksten konnte der Schweizer Leitindex SMI zulegen, der um 1,67 Prozent auf 10.202,19 Punkte kletterte. Der EuroStoxx50 gewann um 0,76 Prozent auf 3.267,26 Punkte hinzu. Am morgigen Freitag findet an der Eurex der Hexensabbat statt. Diesbezüglich haben wir an dieser Stelle mehrfach darauf hingewiesen. Aus diesem Grund blicken wir einmal zeitlich über den vierfachen Verfallstag hinweg. In nicht mal mehr sechs Monaten wird in den USA gewählt. Trotz der seit dem zweiten Weltkrieg höchsten BIP-Einbußen der wichtigsten Volkswirtschaften weltweit, wird man aller Voraussicht in Washington nicht darauf Rücksicht nehmen und den Wahlkampf mit möglichst viel Getöse fortsetzen. Getreu dem Motto „klappern gehört zum Geschäft“, wird US-Präsident Trump neben dem Schauplatz „Corona-Krise“, „USA-China-Handelskonflikt“, „teilweiser US-Truppenabzug aus Deutschland“ auch weitere Konfliktpunkte nicht scheuen, denn es herrscht Wahlkampf in den USA. Die Trump-Administration wird auch nicht davor Halt machen, notfalls auch das Thema „Strafzölle gegen Deutschland und die EU“ im Bereich der Automobilwirtschaft nochmals auf die Agenda zu bringen. Dies wäre insbesondere auch als Retourkutsche der USA gegen eine Digitalsteuer in Europa zu betrachten, die in erster Linie auf die großen US-Internetriesen Apple, Amazon.com, Alphabet, Facebook & Co abzielt. Es wäre somit durchaus denkbar, dass es noch zu einem turbulenten Sommer an den Aktienmärkten kommen könnte. An der Wall Street beendeten die drei führenden US-Indizes den Tag uneinheitlich. Nur der NASDAQ100 konnte sich mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 9.982,48 Punkten im grünen Bereich halten.

Am heutigen Donnerstag wurde bereits um 08:00 Uhr die Mai-Handelsbilanz für die Schweiz ausgewiesen. Im weiteren Verlauf des Vormittags wird um 09:30 Uhr der SNB-Zinsentscheid (Schweizer Nationalbank) erwartet und um 13:00 Uhr der BoE-Zinsentscheid (Bank of England). Aus den USA werden am Nachmittag um 14:30 Uhr zeitgleich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis und der Philadelphia Fed Index für das Verarbeitende Gewerbe im Juni veröffentlicht. Von der Unternehmensseite gab es bereits am Morgen Jahreszahlen des DAX-Konzerns Wirecard und Quartalszahlen von Cancom (DE). Weiere Quartalsergebnisse aus den USA werden unter anderem von The Kroger Company, Korn Ferry und Smith & Wesson Brands erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen mehrheitlich leichte Kursverluste auf. Die US-Futures notierten kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit ebenso allesamt mit Abgaben. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.288 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,54 Prozent bei 12.382,14 Punkten aus dem Handel. Mangels eine neuen Verlaufshochs wäre nochmals auf den Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 08. Juni 2020 bei 12.913,13 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. Juni 2020 bei 11.597,82 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ermitteln zu können. Aus diesem Grund lägen auch die Widerstände unverändert bei den Marken von 12.410/12.602/12.913 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.105 und 12.223 Punkten. Die nächsten Unterstützungen kämen weiterhin bei 12.255/12.100/11.908 und 11.598 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.405/11.288/11.096 und 10.785 Punkten in Betracht.





Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...