FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,10 Prozent auf 175,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,399 Prozent.

Händler verwiesen auf insgesamt eher vorsichtigere Anleger. Dies stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Kursausschläge hielten sich aber in allen Ländern der Eurozone zunächst in Grenzen. Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Tagesverlauf in den USA veröffentlicht. So stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Kalender.

In Großbritannien wird die britische Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Bank of England ihre Obergrenze für ihre Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur anheben wird./jsl/mis