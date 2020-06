Zwar bleibt der weitere Verlauf der Neuinfektionen mit dem Coronavirus das entscheidende Thema an den Finanzmärkten, nun aber werden die Anleger zusätzlich von den Themen des vergangenen Jahres eingeholt. Die USA brechen die Verhandlungen mit der Europäischen Union über eine Digitalsteuer ab. Damit wächst die Angst vor erneuten Sanktionen oder Repressalien der US-Regierung gegen die EU.

Die Digitalsteuer ist ein Belastungsfaktor für die Technologiekonzerne, die gerade zu den Zugpferden an der Börse zählen. Denn sie sind die Gewinner der Krise. Das zeigt auch die Prognoseerhöhung bei Zalando. Der Internetmodehändler beweist damit, dass die Großen der Branche nicht alle aus den USA kommen müssen. Deutschland hat mit Zalando einen Gewinner des Lockdowns, in dem die Menschen lieber online shoppen als in die Kaufhäuser gehen.