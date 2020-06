Rückblick. In der Kommentierung vom 26.05. an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Nach dem scharfen Einbruch auf unter 80,0 US-Dollar folgte eine veritable Hausse. Zwischenzeitlich wankte sogar der Bereich von 150,0 US-Dollar. Mit dem Ausbruch über die 125,0 US-Dollar (vorheriges Zwischenhoch) beendete die Aktie auch offiziell die Korrektur. Insofern kommt diesem Bereich eine eminent hohe Bedeutung als Unterstützung zu. Die Aufwärtsbewegung ist zwar überkauft, aber zeigt noch keine signifikanten Anzeichen einer oberen Trendwende. Wichtige Unterstützungen verlaufen zudem bei 140,0 US-Dollar und 130,0 US-Dollar.“

In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hatten wir auf die starken Quartalszahlen des Unternehmens verwiesen und die aussichtsreiche charttechnische Ausgangslage der Aktie thematisiert. Zwischenzeitlich gab es einige neue Entwicklungen rund um The Scotts Miracle-Gro, die ein kleines Update erforderlich machen.

The Scotts Miracle-Gro präsentierte Anfang Mai die Finanzergebnisse für sein 2. Quartal des laufenden Fiskaljahres 2020; entspricht dem 3-Monats-Zeitraum zum 28. März 2020. Vor allem die starke Entwicklung der Tochter Hawthorne Gardening (Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme) wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Der starke Start der einzelnen Unternehmenssegmente ins Fiskaljahr führte nun dazu, dass The Scotts Miracle-Gro Anfang Juni seine Prognosen für das gesamte Fiskaljahr 2020 (endet 30.09.) überraschend deutlich anhob. Das Unternehmen geht nunmehr davon aus, dass das Umsatzwachstum in diesem Jahr konzernweit um 16 bis 18 Prozent (zuvor 6 bis 8 Prozent in der vorherigen Prognose) betragen könnte. Maßgeblichen Anteil daran soll auch Hawthorne Gardening haben. Die Umsätze der Tochter werden in der neuen Prognose im Vergleich zum Vorjahr um 45 bis 50 Prozent höher erwartet (vorherige Prognose 30 bis 35 Prozent). Aber auch für das wichtige US-Verbrauchersegment wurden die Erwartungen nach oben geschraubt. Das Ganze soll sich letztendlich auch im Ergebnis niederschlagen. The Scotts Miracle-Gro erwartet für das laufende Fiskaljahr nunmehr einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 5,65 US-Dollar bis 5,85 US-Dollar (Prognose zuvor 4,95 bis 5,15 US-Dollar).

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie noch immer in einer Konsolidierung. Bislang spielt sich das Ganze oberhalb von 125,0 US-Dollar ab. Solange die 125,0 US-Dollar halten, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es nach wie vor nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite müssen die Widerstände bei 140,0 US-Dollar und 150,0 US-Dollar übersprungen werden. Bislang lässt sich die Konsolidierung zudem in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (grün) pressen. Diese Formationen werden gern einmal über die Oberseite aufgelöst… Es bleibt aber abzuwarten, ob es auch in diesem Fall so sein wird. Aus charttechnischer Sicht gilt: Über die 150,0 US-Dollar muss die Aktie, unter die 125,0 US-Dollar darf sie nicht.