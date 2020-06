Wir haben letzten Freitag ein paar Positionen unseres Portfolios gestutzt, um im Falle eines heftigeren Ausverkaufs handlungsfähig zu bleiben. Mit aktuell 42% Cash und weiteren 19% in Absicherungspositionen (Goldbarren & Unternehmensanleihen Südzucker und Nokia) sind wir aktuell so defensiv aufgestellt wie lange nicht mehr. Nun ist der DAX letzte Woche um 7% eingebrochen (Stand Freitag Vormittag). Ist der Ausverkauf damit vorbei? Oder startet gerade an den Aktienmärkten die zweite Ausverkaufswelle in Richtung 8.000 im DAX?

Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir die 8.000 Punkte in den kommenden Wochen sehen werden. Dazu gab es zu viele positive Entwicklungen sowohl an der medizinischen Front als auch in Sachen Geld- und Fiskalpolitik. Regierungen, Notenbanken und Forschungseinrichtungen haben den Ernst der Lage erkannt und setzen alles dran, die Pandemie in den Griff zu bekommen. In den vergangenen zwei bis drei Wochen haben Zocker das Börsengeschehen dominiert: Es wurden sogar Fluglinien ohne Flugbetrieb, Einzelhändler mit geschlossenen Läden und Betreiber von Kreuzfahrten ohne Kreuzfahrten in die Höhe gejubelt. Diese Übertreibung wurde nun korrigiert.

Wir haben frühzeitig unser Portfolio auf Corona-Gewinner fokussiert und ausreichend Cash für diese Korrektur generiert. Jetzt können wir unsere Lieblinge einsammeln: langsam und Schritt für Schritt.

COMPUGROUP MEDICAL



Der Anbieter von digitalen Lösungen für Arztpraxen und Apotheken ist bislang ohne nennenswerte Blessuren durch die Krise gekommen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Online-Sprechstunden und Video-Sprechstunden explodiert, berichtete das Unternehmen vor wenigen Wochen.



So ziemlich alle Ärzte in meinem Umfeld haben sich in der Krise viele Gedanken um ihre Praxis gemacht. Raus aus dem Alltag und hinein in Überlegungen, wie es eigentlich sein sollte. Kürzere Wartezeiten im Wartezimmer und dafür eine bessere Abstimmung mit den Patienten über aktuelle Wartezeiten sowie über die gewünschte Behandlung im Vorfeld. All das wird mit Softwarelösungen heute schon unterstützt, die Nutzung bedarf jedoch einer Disziplin, die der Alltag häufig nicht zuließ. Doch das soll jetzt anders werden, meint der eine oder andere Arzt aus meinem Freundeskreis.



Ich gehe also davon aus, dass die Software künftig eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird. Compugroup wird von dieser Entwicklung profitieren. Auf der Suche nach Aktien, die unbeschadet durch die Coronakrise kommen, oder sogar noch profitieren, ist Compugroup also ein heißer Kandidat.



775 Mio. Euro Jahresumsatz werden mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. Euro bewertet, das KUV liegt also bei 4,5. Der Umsatz soll Analystenschätzungen zufolge im kommenden Jahr mit 10% wachsen, das Gewinnwachstum wird ähnlich eingeschätzt. Ein KGV von 30 ist da schon recht hoch.



Die Compugroup ist aufgrund der hohen Bewertungskennziffern weder ein langfristiges Investment in einen Wachstumstitel, und mit einer Dividendenrendite von nur 0,7% auch keine Dividendenposition. Als Spekulation in diesen turbulenten Zeiten ist die Aktie aber gut geeignet. Ich würde zu Kursen unter 65 Euro eine spekulative Position eröffnen.

ACCELL



Accell hatte ich eigentlich für 16 Euro kaufen wollen, doch wir kamen leider um ein paar Cent nicht zum Zuge. Inzwischen ist die Aktie deutlich angestiegen.



Ich würde nun zum deutlich höheren Kurs um 21 Euro zugreifen und in Accell eine spekulative Position eröffnen.



Der niederländische Fahrradhersteller hat seinen Schwerpunkt auf E-Bikes gelegt. Ich habe das Unternehmen im Heibel-Ticker #19 vom 8.5.20 ausführlich vorgestellt. Für das laufende Jahr geht das Unternehmen von einem coronabedingten Umsatzeinbruch von -30% aus, doch Fahrradhändler sagen etwas anderes: Ihnen werden die Räder seit Wiedereröffnung aus den Händen gerissen.

