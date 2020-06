FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag zunächst wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1243 US-Dollar. Er lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1232 (Dienstag: 1,1308) Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Von der jüngst gestiegenen Risikobereitschaft hat der Euro an den vergangenen Tagen nicht profitiert. "Dies kann mit den zuletzt freundlichen US-Daten begründet werden, wodurch Sorgen vor einer länger anhaltenden Rezession in den USA nachgelassen haben", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Tagesverlauf in den USA veröffentlicht. So stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Kalender.

Die Notenbank der Schweiz hat ihren Leitzins wie erwartet bei minus 0,75 Prozent belassen. Die Entscheidung war erwartet worden und der Schweizer Franken reagierte kaum. Im weiteren Handelsverlauf wird die britische Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Bank of England ihre Obergrenze für ihre Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur anheben wird./jsl/stk