Die Wirecard-Aktie ist im freien Fall, nachdem das Unternehmen auch im vierten Anlauf am Donnerstag keinen Jahresbericht für 2019 vorlegen konnte. Grund seien milliardenschwere Unklarheiten in der Bilanz des Zahlungsdienstleisters.

Die Wirtschaftsprüfer von EY hätten das Unternehmen darüber informiert, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen, teilte der DAX-Konzern aus Aschheim mit. Das bedeutet im Klartext: Für rund ein Viertel der gesamten Bilanzsumme gibt es keine gesicherten Nachweise.

Die Aktie brach nach der Ankündigung ein - zeitweise lag das Minus bei über 50 Prozent.

Brune zeigt sich entsetzt gegenüber wallstreet:online: "Das ist katastrophal. Wirecard ist auf bestem Weg, das deutsche Enron zu werden. Jener US-Energiekonzern, der sich gerne als „The World’s Greatest Company“ bezeichnete und aufgrund fortgesetzter Bilanzfälschungen den größten Unternehmensskandal der US-Geschichte produzierte."

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es: „Es bestehen Hinweise, dass dem Abschlussprüfer von einem Treuhänder bzw. aus dem Bereich der Banken, welche die Treuhandkonten führen, unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden, damit dieser ein unrichtiges Vorstellungsbild über das Vorhandensein der Bankguthaben bzw. die Führung von Bankkonten zugunsten der Wirecard-Gesellschaften erhalte."

Für Klaus Brune ist klar, was sich hinter dieser Nachricht verbirgt: "Übersetzt: Die ungenannte Drittpartner von Wirecard oder die von diesem beauftragte Bank haben den Wirtschaftsprüfern falsche Saldenbestätigungen vorgelegt. So etwas macht man ja nicht ohne Grund: Es steht also zu befürchten, dass die dahinterstehenden Umsätze tatsächlich nur Luftnummern sind. Und dabei geht es um keine Kleinigkeit", so Brune.

Wirecard will Strafanzeige gegen unbekannt erstatten, teilte ein Sprecher des Unternehmens laut dpa mit. Das Unternehmen sehe sich als mögliches Opfer eines «gigantischen Betrugs».

Die Zeit drängt: Wie Wirecard mitteilte, könnten Banken wegen des fehlenden Jahresberichts schon am morgigen Freitag Kredite in Milliardenhöhe fällig stellen.

"Jetzt ist in der Tat fraglich, ob die enormen Wachstumsraten, die das Unternehmen in der Vergangenheit für sich in Anspruch genommen hat, tatsächlich so verbucht werden können", so Klaus Brune. "Zum Kommunikations- kommt also auch noch ein Bilanzproblem."

