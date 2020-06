Bei der Emission der neuen publity Anleihe werden in einer ersten Tranche 50 Millionen Euro am Markt platziert. Die Anleihe läuft bis 2025 und ist mit 5,5 Prozent verzinst. Das Maximalvolumen der Anleihe liegt bei 100 Millionen Euro.Inhaber einer 2020 auslaufenden Wandelanleihe haben Papiere im Volumen von 17,1 Millionen Euro in die neue Anleihe umgetauscht. Für 32,9 Millionen Euro haben Investoren die Anleihe direkt gezeichnet. ...