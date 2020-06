FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat hat Donnerstag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am im Mittagshandel 1,1253 US-Dollar. Sie lag damit ein wenig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1232 (Dienstag: 1,1308) Dollar festgesetzt.

Die Billionen-Geldspritze der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegte den Eurokurs kaum. Die Notenbank teilte den Banken in der Eurozone in einem Refinanzierungsgeschäft (TLTRO III) mit einer Laufzeit von drei Jahren 1,31 Billionen Euro zu. Die Nachfrage der Banken lag etwas über den Erwartungen von Analysten.