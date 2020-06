Auf der m:access Konferenz der Börse München zum Thema Immobilien gibt VST Building Technologies ein klares Bekenntnis zum weiteren Wachstum ab. Die Österreicher wollen neue Märkte erschließen, was durch die Pandemie-Krise vorübergehend etwas schwieriger wird.Seit April ist VST in Polen vertrieblich aktiv. Zuletzt hat man auch den Vertrieb in Irland, Großbritannien und Dänemark aufgenommen. Aus Dänemark gibt es schon eine ...