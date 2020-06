German Startups Group legt Zahlen für 2019 vor

Bei der German Startups Group wurde das Geschäftsjahr 2019 mit einem Gewinn je Aktie von 0,26 Euro abgeschlossen. Insgesamt sei ein Konzerngewinn nach Steuern von mehr als 3,4 Millionen Euro erwirtschaftet worden, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. „Das Eigenkapital beträgt 30.076 TEUR oder 2,77 EUR pro Aktie”, so das Berliner Unternehmen in einer MItteilung.„Mit der Kursentwicklung sind wir leider unverändert nicht ...