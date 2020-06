In Audi A3-Fahrzeugen mit 1.6 TDI- und 2.0 TDI-Motoren , die zwischen 2008 und 2015 gebaut worden sind, hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eine unzulässige Abschalteinrichtung zur Abgasmanipulation entdeckt. Daher hat Audi eine Rückrufaktion gestartet, die alle betroffenen Autos unter dem Herstellercode 23Q7 zum Softwareupdate in die Werkstätten zurückbeordert.

Abschalteinrichtung im Audi A3 manipuliert Abgasreinigung

Der Hintergrund der Rückrufe: Eine Abschalteinrichtung in Form einer manipulativen Software in der Motorsteuerung des Vierzylinder Diesel-Motors vom Typ EA 189 beeinflusst die Abgasreinigung des Audi A3. Das ist im Übrigen der Motor, der 2015 den Abgasskandal des Audi-Mutterkonzerns VW ausgelöst hat. Die Software erkennt, wenn sich der Wagen auf dem Prüfstand der Zulassungsbehörde befindet und lässt die Abgase des Fahrzeugs umfänglich reinigen. So hält der Audi A3 in Testsituationen die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte ein.

Stellt die Software jedoch fest, dass sich der Audi im Regelbetrieb auf der Straße befindet, drosselt sie die Abgasreinigung oder schaltet sie gänzlich ab. Die Grenzwerte für schädliche Stockoxide (NOx) werden dann nicht mehr eingehalten. Auf diese Weise soll der Motor geschont werden, so der Hersteller.

Folgen des Softwareupdates beim Audi A3 noch unbekannt

Mit den Pflichtrückrufen fordert Audi die A3-Halter dazu auf, ihr Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen, um ein Softwareupdate aufspielen zu lassen. Mit dem Update soll die manipulative Software deaktiviert werden, sodass die Abgasreinigung auch im Straßenverkehr in vollem Umfang abläuft. Beim Audi A3 mit 1.6 TDI-Motor soll zusätzlich ein sogenannter Strömungstransformator eingebaut werden. Dieser Transformator soll den Kraftstoff exakter dosieren und den Verbrennungsvorgang optimieren.

Der Haken: Es ist noch nicht bekannt, wie sich das Softwareupdate auf die Leistung des Audi A3 auswirkt. Einige Fahrzeugbesitzer meldeten bereits eine verminderte Motorleistung oder einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Weigern sich A3-Fahrer jedoch, dem Rückruf zu folgen und das Update aufspielen zu lassen, kann das betroffene Auto vom KBA stillgelegt werden. Dann darf dieser Audi A3 nicht mehr am Verkehr teilnehmen.

Anwaltliche Hilfe für Audi A3-Fahrer

Audi A3-Halter sind nun gut beraten, anwaltliche Hilfe zu suchen. In vielen Fällen konnten Verbraucher mit Einzelklagen die Rückabwicklung des Kaufvertrags erzielen. Das Gericht sprach den Verbrauchern eine Teilerstattung des Kaufpreises zu. Zudem musste Audi den manipulierten A3 zurücknehmen. Die drohende Stilllegung des Autos konnte so umgangen werden. Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN berät Audi-Fahrer deutschlandweit im Abgasskandal und findet die lukrativste Lösung für den Fahrzeughalter. Das erste Gespräch ist kostenfrei. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: telefonisch unter 030 – 200 590 770 oder per Mail an info@rueden.de.