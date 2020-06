Sind Tech-Aktien die neuen Versorger?

Technologieaktien galten in der Vergangenheit nicht als defensive Investments. Doch seit die Coronavirus-Krise die fundamentale Rolle der Technologie in unserem Leben verstärkt, können Anleger in Unternehmen, die zu digitalen Versorgungsunternehmen geworden sind, die globale Netzwerke ermöglichen, Quellen für Risikominderung und Wachstumspotenzial finden.

Globale Technologieaktien haben in einem schwierigen Jahr solide Kursgewinne verzeichnet. Der MSCI World Technology Index stieg in diesem Jahr bis zum 5. Juni um 10,3 %, während der MSCI All Countries World Index um 3,9 % fiel (auf US-Dollar-Basis). Skeptiker könnten die Leistung des Sektors hauptsächlich auf Giganten wie Facebook und Netflix zurückführen. Wir glauben jedoch, dass die Trends und Möglichkeiten der Branche weit über die berühmten FAANG-Aktien hinausgehen.

Mind the Gap: Technologiewachstum übertrifft den Markt