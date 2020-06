Neu geschaffene Position: DWS ernennt Group Sustainability Officer

Die neu geschaffene GSO-Rolle wird im August 2020 eingeführt und soll eine über alle Regionen konsistente ESG-Strategie umsetzen, die unseren Aufgaben sowohl als Treuhänder als auch Unternehmen voll und ganz gerecht wird. Zu den Hauptaufgaben gehört es, alle Nachhaltigkeitsaktivitäten der DWS global über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu orchestrieren, sowie alle an nachhaltigen Themen arbeitenden Gruppen zu verbinden.

Die DWS hat Desiree Fixler zum Group Sustainability Officer (GSO) ernannt und damit einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit gesetzt. Fixler wird ihren Sitz in London haben und an den CEO, Asoka Woehrmann, berichten. Sie kommt von dem US-amerikanischen Spezialisten für alternative Anlagen ZAIS, wo sie als Portfolio Managerin und Managing Director für Impact Investing tätig war. Zuvor hatte sie auch leitende Positionen bei JP Morgan, Deutsche Bank und Merrill Lynch inne.

Asoka Woehrmann, CEO der DWS, sagte: " Die Ernennung unseres GSO ist ein wichtiger Meilenstein in der Etablierung eines holistischen ESG-Ansatzes für die DWS. Wir freuen uns, Desiree Fixler an Bord zu haben, um unsere Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben. Sie verfügt über einen herausragenden Leistungsausweis bei verantwortungsvollen Anlagen sowie über wertvolle Erfahrungen in den Bereichen globale Kapitalmärkte und Produktinnovation. Durch ihre erwiesenen Fähigkeiten, ESG-Risikomanagement, -Richtlinien und -Berichtsrahmen zu entwickeln, ist sie auch die perfekte Besetzung, um den Status der DWS zu einem weltweit führenden ESG-Vermögensverwalter zu heben."